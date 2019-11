“Quarantun anni di servizio. La passione non va in pensione”. È questo lo slogan scelto per l’edizione 2015 del ‘Mercatino del Libro di Testo Usato’, che riaprirà i battenti giovedì 6 agosto presso la sede di Fratelli d’Italia-An, in Corso Garibaldi n° 41 a Vasto. In anticipo rispetto agli scorsi anni, l’iniziativa di Giovani In Movimento, Fratelli d’Italia-An e Gioventù Nazionale, che spegne la 41esima candelina, rappresenta ancora una volta una manna dal cielo per studenti e famiglie che devono fare i conti con i costi dei testi scolastici.

Il ‘Mercatino del Libro di Testo Usato’, infatti, consente di acquistare i libri delle scuole superiori e delle scuole medie inferiori, alla metà del prezzo di copertina; oltre, naturalmente, a dare la possibilità agli studenti di mettere in vendita i propri, recuperandone l’intero ricavato, dunque senza che il mercatino ne trattenga una percentuale. Una vera e propria attività di volontariato che i giovani del centrodestra vastese prestano da una parte per contrastare la speculazione delle case editrici, dall’altra per fornire una boccata d’ossigeno a famiglie e studenti.

“Abbiamo scelto questo slogan per ribadire che svolgiamo il servizio con passione, e quando c’è passione non c’è età, non c’è fine” ha esordito Marco di Michele Marisi, Responsabile di ‘Giovani In Movimento’ ed animatore del ‘Mercatino del Libro di Testo Usato’, nell’annunciare l’apertura stagionale della struttura. “Riteniamo ancora una volta – ha proseguito - di doverci mettere al servizio di studenti e famiglie costretti ad affrontare una spesa smisurata per andare e mandare i propri figli a scuola. Lo facciamo con amore e sacrificio, rinunciando alle vacanze estive, ma con la convinzione di rappresentare da anni un punto di riferimento per il territorio. La nostra battaglia – ha aggiunto di Michele Marisi – non conosce stanchezza e fine sin quando non sarà garantito ai ragazzi ed alle ragazze del nostro Paese, quello che chiamano diritto allo studio, ma che i costi dei libri e non solo, rendono un lusso. Quest’anno – ha chiosato il Responsabile di ‘Giovani In Movimento’ – abbiamo scelto di aprire in anticipo rispetto alle precedenti edizioni, per consentire ai più premurosi di munirsi ancor prima dei testi scolastici, ma anche per cercare di limitare le file che soprattutto negli ultimi anni sono cresciute, vista la crisi economica e, senza presunzione, visto il servizio che tutti i volontari svolgono in maniera impeccabile. Tra l’altro – ha concluso – abbiamo attivato una serie di servizi in più all’interno della struttura, con l’ottica di andare maggiormente incontro agli utenti.”

Il Mercatino, che non ha fini di lucro, è aperto dal lunedì al venerdì, presso la sede di Fratelli d’Italia-An, in Corso Garibaldi n° 41 (vicino il Palazzo del Municipio di Vasto) osservando i seguenti orari: mattina 9:30 – 13:00; pomeriggio 16:00 – 20:00 ed il sabato dalle 10:00 alle 12:00, dal 6 agosto fino al 28 settembre, precisando che dal 21 settembre al 28 settembre, avverrà solamente la restituzione dei soldi e degli eventuali libri non venduti.

Comunicato stampa di Giovani In Movimento – Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale – Gioventù Nazionale