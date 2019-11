La pioggia prevista per le prossime ore potrebbe mettere un freno all'emergenza incendi che ha colpito negli ultimi gioni il Vastese. Questa notte le squadre antincendio sono state impegnate a Casalbordino, nella zona di contrada Forconi e contrada Pili, al confine con Atessa, per domare un incendio che ha interessato oltre 3 ettari di terreno. Sul posto gli uomini del distaccamento di via Madonna dell'Asilo e quelli del distaccamento volontari di Gissi. La zona era stata già oggetto di incendi nei giorni scorsi, con l'intervento della squadra della protezione civile Madonna dell'Assunta. Ieri mattina, invece, erano stati i vigili del fuoco a domare le fiamme arrivate a ridosso della strada.