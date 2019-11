Domenica 2 agosto alle 21.30 nei giardini di Palazzo d’Avalos è in scena il musical La Bella e la Bestia – La magia di un amore,musical realizzato dalla Compagnia Orizzonte Teatro.

Ultima occasione per ammirare il successo di uno spettacolo che ha visto 3 sold-out ed oltre 2.000 spettatori, che ha fatto divertire, commuovere e sognare. Il Musical, recitato e cantato totalmente dal vivo, viene ripresentato in una cornice fiabesca come quella dei giardini di palazzo d’Avalos per garantire nuovamente una notte magica grazie ad un cast ingrandito (più di 30 persone), nuovi sfavillanti costumi (più di 70) ed oltre 100 persone coinvolte nell’organizzazione.

I biglietti sono in prevendita presso :

il BOX INFORMAZIONI VIA BERLINGUER - SAN SALVO MARINA (nei pressi dello stabilimento balneare la Caravella),

Il BOX INFORMAZIONI di Vasto Marina (nei pressi della Chiesa Stella Maris).

Per informazioni è possibile contattare il numero 366-7453489 o seguire la pagina Facebook Orizzonte Teatro (clicca qui)