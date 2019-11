A pochi giorni dall’inizio della preparazione estiva, le squadre del campionato di Eccellenza e Promozione abruzzese si apprestano a disputare le gare di Coppa Italia in programma dal 23 agosto. In eccellenza il San Salvo se la vedrà con la Val Di Sangro (in casa nella gara di andata), mentre la Vastese Calcio (in casa nella sfida di andata) affronterà il Cupello. Le gare di ritorno si giocheranno il 30 agosto.

In promozione, invece, sono previsti dodici triangolari per il primo turno inaugurale in programma il 23, 30 agosto ed il 9 settembre. Vasto Marina e Casalbordino sono state messe nel girone D insieme al Palombaro. L’inizio della stagione 2015/2016 è vicinissimo mentre il calciomercato estivo non è ancora terminato (segui gli aggiornamenti qui). Per quanto riguarda gli orari delle gare, fin'ora è stato fissato alle ore 16:00 il fischio di inizio, anche se molto probabilmente ci saranno variazioni.

Tutte le gare della Coppa Italia di Eccellenza abruzzese

Martinsicuro-Alba Adriatica

Miglianico-Francavilla

Pineto-2000 Acquaesapone

Rc Angolana-Sambuceto

San Salvo-Val di Sangro

Vastese-Cupello

Gare dei due triangolari di Eccellenza

Girone A Paterno-Capistrello (gara a porte chiuse), riposa Celano

Girone B Montorio 88-Morro d’Oro, riposa Torrese

Abbinamenti Coppa Italia Promozione

Girone A Pro Sulmona-Poggio Barisciano, riposa Castello 2000

Girone B Luco-Real Carsoli, riposa San Gregorio

Girone C Nerostellati-Bucchianico, riposa River Casale 65

Girone D Palombaro-Vasto Marina (gara a porte chiuse), riposa Casalbordino

Girone E Virtus Ortona-Fossacesia, riposa Fara San Martino

Girone F Penne-Torre Alex, riposa Passo Cordone

Girone G Villa 2015-Il Delfino Flacco Porto, riposa Pinetanova

Girone H Mosciano-Mutignano, riposa Cologna Città di Roseto

Girone I Sant’Omero-Giulianova, riposa Polisportiva Controguerra

Girone L Pontevomano-Montaurei, riposa Tossicia

Girone M Castellalto-V. Teramo, riposa Notaresco

Girone N Silvi-Fontanelle, riposa Castiglione Valfino.