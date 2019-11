Anziani adescati da donne straniere nel centro storico della città. È Davide D'Alessandro, consigliere comunale ed esponente di Noi con Salvini a lanciare l'allarme. "Non posso che girare all’attenzione del comandante dei Vigili Urbani, Giuseppe Del Moro, le continue segnalazioni che mi giungono da figlie e figli disperati per i loro padri anziani, che vengono quotidianamente adescati da donne extracomunitarie, soprattutto nella zona della villa comunale. Richieste di denaro in cambio di toccate e dolci effusioni. Purtroppo vanno in fumo le pensioni", scrive D'Alessandro. Nei giorni scorsi anche su alcune pagine facebook era stata sollevata la questione che, stando a quanto riferisce il consigliere comunale, sarebbe alquanto proccupante.

"Non mancano atti di violenza - denuncia D'Alessandro -, con alcuni di loro che si ripresentano a casa con graffi ed escoriazioni sul viso e sulle braccia. Credo che il fenomeno, in netta espansione, vada affrontato anche con atti di prevenzione da parte del corpo dei Vigili Urbani. La presenza fissa e quotidiana di due vigili, a partire dalla villa comunale, potrebbe portare a qualche utile risultato."