Doppio appuntamento con il gusto organizzato dalla parrocchia Santa Maria del Sabato Santo e dal circolo socio-culturale Sant'Antonio Abate. Si inizia nei giorni 1 e 2 agosto con la 14ª edizione del Pizza Day. Dalle 20 in poi in tanti si alterneranno alla cottura delle pizze nei forni a legna. Spazio anche al ballo, con la prima serata accompagnata da Free Music e la seconda con il Rita Dance club.

Il 4 e 5 agosto, invece, si svolgerà, sempre a Sant'Antonio abate, la Sagra delle cozze. Anche in questa occasione non mancherà la musica dal vivo per accompagnare le serate danzanti.