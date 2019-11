Il Movimento 5 Stelle ha organizzato per sabato 1 agosto, a Celenza sul Trigno, il MoviFest, prima grande festa del M5S Abruzzo. Da tutta la regione arriveranno in paese tanti attivisti per trascorrere una "giornata all’insegna dell’allegria, dell’onestà e della condivisione". Molti i portavoce che da Roma arriveranno a Celenza: dalla Camera dei Deputati, Gianluca Vacca, Silvia Benedetti, Daniele Del Grosso, Andrea Colletti, Giorgio Sorial. Dal Senato arriveranno Nicola Morra, Vito Petrocelli, Sergio Puglia, Alberto Airola, Maurizio Santangelo, Paola Taverna, Gianluca Castaldi, Enza Blundo, Luigi Gaetti. L’europarlamento sarà rappresentato da Daniela Aiuto, Massimo Castaldo, Ignazio Corrao. Arriveranno anche i padroni di casa, i consiglieri Regionali Pietro Smargiassi, Domenico Pettinari, Sara Marcozzi, Riccardo Mercante e Gianluca Ranieri insieme ai colleghi molisani Patrizia Manzo, Antonio Federico. Attesi anche moltissimi consiglieri comunali.

L’evento si svolgerà per tutta la giornata, dalle 10 alle 23, in Piazza Mazzini a Celenza sul Trigno la mattina sono previsti Giochi per bambini, stand gastronomici di prodotti locali, area ristoro, agorà pubbliche degli eletti 5 stelle e gazebo informativi. A partire dalle 16.30: Musica Live, esibizioni di ballo, interventi sul palco degli eletti 5 stelle. Il 2 Agosto i portavoce si sposteranno a San Salvo per un aperitivo con i cittadini dove poter scambiare opinioni e chiedere tutto quello che vorreste sapere del Parlamento e Senato ma che non avete mai avuto modo di sapere. L’evento sarà interamente autofinanziato dal contributo degli attivisti di Celenza sul Trigno e di Vasto.