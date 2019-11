Al Trofeo delle Regioni di beach volley è medaglia di bronzo per la coppia vastese che ha rappresentato l'Abruzzo. Martina Di Santo e Claudia Scampoli, entrambe giocatrici della BCC San Gabriele, hanno centrato un podio nella manifestazione tricolore bissando quanto avevano fatto le loro compagne Gaia Genovesi e Alessandra Di Tizio lo scorso anno. Ma a Cetraro, in Calabria, la giornata non era iniziata nel migliore dei modi. Le due beachers vastesi hanno perso la semifinale contro le Marche con un punteggio che non lascia spazio a dubbi. Ma una sconfitta contro le due ragazze che hanno poi conquistato il titolo è un risultato da accettare. Il capolavoro, Martina e Claudia, l'hanno fatto nella finale per la medaglia di bronzo contro le liguri Susanna Olivero e Giada Botta. In poco tempo, insieme alla loro allenatrice Maria Luisa Checchia, hanno ritrovato la concentrazione e sono tornate sulla sabbia consapevoli di poter fare risultato. Il primo set è filato via abbastanza liscio, chiuso sul 21-13. Poi, nel secondo parziale, le liguri sono state brave a riprendere coraggio tanto da riuscire a mettere la testa davanti. Nel finale, però, le due grintose ragazze abruzzesi hanno dato lo strappo che è valso vittoria e medaglia di bronzo.

Grande gioia per tutta la delegazione abruzzese presente sugli spalti per questo bel risultato positivo portato a casa. "È una medaglia davvero meritata - commenta a fine match Maria Luisa Checchia -. Martina e Claudia hanno lavorato davvero sodo in queste settimane così come fanno sempre. Questa medaglia è il segno che il lavoro durante tutto l'anno paga". Per l'allenatrice vastese che anche quest'anno nell'indoor ha fatto incetta di titoli con le formazioni giovanili, è il terzo podio giovanile. "Che dire? Sono davvero contenta", dice al telefono mentre intorno a lei si fa festa. E, per la terza volta, un risultato positivo è arrivato quando c'era in campo una coppia di giocatrici vastesi. Forse ben più di un caso, visto che lo staff tecnico della BCC San Gabriele, con Checchia, Ettore Marcovecchio e Caterina De Marinis, è di primissimo livello. A Cetraro c'era anche Caterina De Marinis che, a fine gara, ha potuto svestire i panni super partes da selezionatrice azzura del beach e gioire per le due ragazze che ha visto crescere. "È un bel risultato per l'Abruzzo e per la BCC San Gabriele. Complimenti alle ragazze, a Maria Luisa e che questo sia da ulteriore stimolo per far crescere il beach volley nella nostra città e nella nostra regione".

Può far festa la delegazione abruzzese che tornerà dalla Calabria con una doppia medaglia. Oltre a quella di Martina Di Santo e Claudia Scampoli c'è quella d'oro conquistata nel maschile di Ceccoli e Cappio. "La cosa più bella di questa manifestazione è stato proprio il clima tra di noi - aggiuge Maria Luisa Checchia -. Siamo stati davvero una squadra, il presidente della federazione abruzzese Fabio Di Camillo e sua moglie sono stati sempre con noi a bordo campo per supportarci. Il beach volley abruzzese esce davvero forte dal Trofeo delle Regioni".