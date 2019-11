Valgono 20mila euro i macchinari che i ladri hanno rubato stanotte a un'azienda della zona industriale di Vasto.

Obiettivo del raid: le attrezzature di falegnameria della Laccetti Divisione Serramenti, che assembla e vende infissi e serramenti per porte e finestre nel nucleo produttivo di Punta Penna.

I malviventi avevano studiato il punto da cui entrare e cosa arraffare all'interno del capannone di proprietà di Valerio Laccetti. Hanno forzato una porta di servizio laterale dotata di sistema antipanico e, quando si sono trovati all'interno, hanno fatto sparire le attrezzature, spostandole presumibilmente a mano per caricarle su un mezzo che avevano lasciato fuori dall'azienda. Valore del bottino: circa 20mila euro.

Gli ignoti hanno anche arraffato il registratore connesso alle telecamere della videosorveglianza, dunque non ci sono immagini da cui i carabinieri della Compagnia di piazza Dalla Chiesa possano desumere i volti per risalire all'identità dei componenti la banda entrata in azione stanotte.

Il gruppo Laccetti aveva già subito un furto nello showroom di via Ciccarone, dove nel recente passato mani sconosciute si erano appropriate di un computer e della cassa, che però era stata prudentemente svuotata dal titolare prima della chiusura.