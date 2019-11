"Finalmente sono arrivate le risorse necessarie per pagare salari arretrati ai lavoratori della Fondazione Padre Alberto Mileno di Vasto, senza stipendio ormai da circa 4 mesi", tirano un sospiro di sollievo Ferdinando Costanzo, Daniele Leone e Venanzio Tilli della Cgil.

Oltre al milione 400mila euro erogato il 27 luglio, altre due delibere dell'assessorato regionale alla Sanità consentono alla Fondazione di ottenere somme dovute dalla Asl provinciale e di reperire i fondi necessari a pagare gli stipendi arretrati ai dipendenti.

"Le risorse immediatamente disponibili - si legge in un comunicato della Cgil Sanità di Vasto - sono 1.418.986,62 (delibera numero 264 del 27 luglio 2015), 684.678,58 (delibera numero 180 del 28 luglio 2015) e la somma di 296.222,13 (delibera numero 181 del 28 luglio 2015), per un totale di oltre 2 milioni di euro che arriveranno rapidamente nei prossimi giorni alla Fondazione Padre Alberto Mileno per le prestazioni svolte dall’istituto. Grazie a questo intervento e all’impegno della organizzazione sindacale si ridà sicurezza e solidarietà ai dipendenti. Ci auguriamo che il direttore generale della Fondazione mantenga fede alla parola data ai lavoratori in occasione delle iniziative intraprese dell’iscritto Cgil Venanzio Tilli", che di recente si era incatenato davanti all'ingresso dell'Istituto San Francesco di Vasto Marina, la struttura sanitaria più grande della Fondazione. "A questo punto, riteniamo che ci siano le condizioni per pagare gli stipendi arretrati ai lavoratori".

Oggi le assemblee sindacali: si comincia stamani, dalle 10 alle 12, con l'incontro indetto da Cisl e Uil: "Sono stati invitati - dice Camillo Di Felice (Uil) - anche l'amministrazione e i rappresentanti sindacali esterni. L'assemblea utile a fare il punto della situazione attuale in merito al previsto pagamento degli arretrati, ma soprattutto a porre le basi per il futuro, in modo da non ritrovarci di nuovo in situazioni del genere".

La Cgil ha convocato i propri iscritti per oggi pomeriggio, alle 18, nelle sede di Vasto del sindacato. All'assemblea parteciperanno anche Francesco Menna, membro della segreteria dell'assessorato regionale alla Sanità, e Paola Cianci, consigliere comunale.