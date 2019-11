Il Camminamare, la tradizionale escursione a cura del CAI lungo la Riserva Naturale Regionale di Punta Aderci, si svolgerà anche quest’anno in collaborazione con la Cogecstre (la Cooperativa che, con passione e competenza, gestisce la Riserva) e con il Patrocinio del Comune di Vasto.

L’escursione avrà inizio alla stazione di Casalbordino nel pomeriggio, permettendo così ai partecipanti di osservare scorci e prospettive insolite della Riserva e si terminerà sulla spiaggia di Punta Penna. Qui, dopo un tuffo rinfrescante nelle acque limpide del nostro mare, un semplice ma gustoso ristoro sarà consumato nello scenario spettacolare e suggestivo che assume la spiaggia di Punta Penna all’ora del tramonto e costituirà un piacevole preludio a momenti di certo non meno emozionanti della manifestazione: un piccolo concerto musicale e la lettura del cielo con le sue stelle, costellazioni, pianeti.

La musica, il cibo e l’atmosfera conviviale che solo la magia della natura riesce a creare riporteranno di certo i partecipanti con l’immaginazione a rivivere un altro tempo, accomunati da un sentire comune di appartenenza e di riconciliazione con la natura e con le sue creature.

Lì, su quella riva del mare, in quello scorcio di paesaggio che abbiamo la fortuna di avere e il dovere di conservare così com’è, per un attimo, per un lungo attimo, riprenderemo contatto con le radici più profonde della nostra essenza.

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi presso la sede del CAI in Via Naumachia 45 dalle ore 19.00 alle 20.30. tel 347.4217181

Gianni Colonna