Un ingente numero di coltelli da cucina unitamente a numerosi altri oggetti di varia natura sono stati posti sotto sequestro ieri sera dalla polizia municipale di Vasto nell'ambito dei controlli estivi finalizzati a reprimere il fenomeno dell'abusivismo commerciale sulla riviera.

Gli agenti del tenente Giuseppe Del Moro proseguiranno insieme alle altre forze dell'ordine l'attività di contrasto all'abusivismo a Vasto Marina anche nel mese di agosto.

Nei giorni scorsi erano stati posti sotto sequestro oltre 100 quadri illecitamente esposti in lungomare Cordella da uno straniero in regola col permesso temporaneo di soggiorno, ma sprovvisto della licenza commerciale. Stesso provvedimento anche per un venditore di giocattoli sprovvisti del marchio di sicurezza Cee. Ad entrambi è stata comminata una multa da 5mila euro.