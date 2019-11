Andamento a corrente alternata per la Canali di Gissi. Da fine agosto il reparto giacche farà ampio ricorso agli ammortizzatori sociali a causa di una temporanea carenza di commesse in seguito al drastico e repentino rallentamento del mercato di riferimento. Società e organizzazioni sindacali hanno così trovato l’accordo per il ricorso alla cassa integrazione ordinaria per 41 giornate lavorative. Gli ammortizzatori partiranno dal prossimo 24 agosto e interesseranno 192 maestranze.