Anche durante quest'estate i ragazzi del Centro Diurno disabili di Vasto vivono l'esperienza della colonia, sia montana che marina. Giornate da trascorrere insieme, accompagnati dagli educatori, in cui beneficiare del clima e delle bellezze dei luoghi. Dopo l'esperienza a Villetta Barrea, immersi nel verde del Parco Nazionale, in questi giorni è in corso la colonia marina che, dapprima li ha visti andare al mare nella Riserva Naturale di Punta Aderci e poi, come ormai accade da qualache anno, ospiti dello stabilimento balneare “Da Fernando” a Vasto Marina. Nei giorni scorsi hanno ricevuto anche la visita dell'assessore Anna Suriani che ha trascorso con loro la mattinata all’insegna del buonumore e dell’allegria, condividendo con loro un goloso gelato.

"Cogliamo l’occasione - spiegano le operatrici del Centro - da parte dell’Assessore e i ragazzi di ringraziare il titolare dello stabilimento Fernando Sorgente per la grande disponibilità e cortesia che da sempre lo contraddistingue e che ha permesso anche quest’anno la realizzazione di questo progetto. Ringraziamo inoltre la direzione e i responsabili di Aqualand del Vasto che hano offerto l’ospitalità una volta a settimana per tutto il mese di Luglio.

Un ringraziamento infine ai ragazzi della compagnia Orizzonte Teatro che domenica prossima 2 agosto porterrà in scena a Palazzo D’Avalos alle h. 21,30 il musical La Bella e la Bestia e che con grande generosità , devolveranno parte dell’incasso della serata a favore del Centro. Grazie a tutti e buone vacanze da parte dei ragazzi".