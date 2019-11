Si chiama Sogno di una notte di MMMezza Estate la conferenza-spettacolo organizzata dal Centro Culturale di Arte e Scienza VastoScienza in collaborazione con il Polo Liceale "R.Mattioli" ed il patrocino del Comune di Vasto, che vedrà la presenza del medico-mangiologo nutrizionista Mauro Mario Mariani. Il suo è un volto certamente noto al pubblico del piccolo schermo, viste le numerose partecipazioni alle trasmissioni di Rai1. Dopo aver affascinato gli studenti del Pantini-Pudente durante le scorse giornate umanistiche [GUARDA] tornerà per una serata dedicata a etica, cibo e ambiente, accompagnato dalle note dell'hang di Loris Baccalà.

Il dottor Mauro Mariani è uno specialista in angiologia, ideatore di un metodo di disintossicazione e perdita di peso denominato 4D. Le Quattro D stanno per Disintossicare - Depurare - Drenare - Dimagrire. Il Programma 4D nasce dall'esigenza di riprogrammare l'organismo con nuove abitudini alimentari e comportamentali, affinché si possa ripristinare, mantenere e possibilmente potenziare uno stato di benessere. Tutto questo percorso si identifica con la Medicina Fisiologica di Regolazione che ha lo scopo di ripristinare la funzionalità dell'organismo. Oggi promuove il progetto 3Emme (Mantenimento Massa Magra) che prevede di incontrare la gente per informare su tutto ciò che mette a rischio la nostra salute attraverso ciò che ci nutre e su come fare per perdere peso in modo corretto. La parola d'ordine è consapevolezza ed è dovere di chi ha a cuore la conservazione del proprio stato di salute e benessere impegnarsi a conseguirla.

L'appuntamento è per giovedì 30 luglio, alle 21.30, presso i Giardini di Palazzo d'Avalos.