Sono più che positive le notizie che arrivano da Cetraro, in Calabria, dove si sta svolgendo l'edizione 2015 del Trofeo delle Regioni di Beach Volley. Le vastesi Martina Di Santo e Claudia Scampoli, in campo per rappresentare l'Abruzzo, hanno conquistato l'accesso alla semifinale e domani mattina torneranno in campo per puntare alla finalissima. Entrambe tesserate per la BCC San Gabriele, anche in questa esperienza sono guidate da Maria Luisa Checchia, da diversi anni selezionatrice dell'Abruzzo. Nella competizione tricolore le due giovani pallavoliste hanno superato come prime il girone, dopo aver battuto Piemonte e Lazio. Poi hanno battuto anche la Campania e la forte coppia dell'Emilia Romagna. La prima sconfitta è arrivata nella sfida con la Puglia ma poi, contro la Lombardia, nell'ultima chance per conquistare un posto tra le prime quattro, Di Santo e Scampoli hanno saputo tirare fuori tutta lo loro grinta e andare a conquistare la vittoria al tie break.

Ora c'è la sfida contro le Marche, con la coppia formata da Ilaria Ottaviani e Sofia Micheletti. E in casa Abruzzo si festeggia doppiamente perchè anche i ragazzi, Edgardo Ceccoli e Paolo Cappio, sono in semifinale. È a meta, tra gioia per la semifinale conquistata e concentrazione per la gara di domani, l'umore di Maria Luisa Checchia. "Sono davvero contenta - dice l'allenatrice vastese - perchè alla vigilia era difficile pensare di poter arrivare tra le prime quattro. Ma Claudia e Martina, nonostante abbiano alle spalle una stagione durissima, hanno lavorato tanto in queste settimane. Sono davvero contenta di come si sono preparate e di come sono scese in campo in questi giorni. Ora ci aspetta una partita difficile ma vogliamo goderci questi momenti e cercare di fare il meglio possibile". Domani mattina, con inizio alle nove,il match decisivo per sapere se le due giovanissime vastesi potranno lottare per conquistare una medaglia d'oro al Trofeo delle Regioni.