Nell'ormai consueta location delle Scuderie di Palazzo Aragona, è in cdorso la XLVIII edizione del Premio Vasto d'Arte Contemporanea.

“L'arte magica”, a cura di Lorenzo Canova, storico dell'arte e critico, docente all'Università del Molise, è il titolo della prestigiosa e consolidata mostra organizzata, ancora una volta, dal Comitato Premio Vasto coordinato dall'avvocato Roberto Bontempo.

“L'arte magica”, ha precisato Canova, vuole innanzitutto rappresentare un omaggio ad un grande artista, Giorgio De Chirico, uno dei grandi padre dell'arte del Novecento, perché “l'arte magica può essere, come succede anche in questa mostra, un'arte d'impegno, un'arte che può avere una vocazione sociale, anche di riflessione sul mondo contemporaneo, però quello che deve restare e che la rende arte è la magia. Gli artisti devono essere coloro che ci regalano la scintilla magica di rapporto tra l'opera e la percezione”.

La curata esposizione rappresenta un percorso attraverso le forme contemporanee della pittura e della scultura nei loro intrecci con l’installazione, la fotografia, la performance e il video, “in una dimensione dove i linguaggi si fondono per animare la complessità del nostro presente”. Questi i nomi degli artisti partecipanti: Giovanni Albanese, Ubaldo Bartolini, Angelo Bellobono, Claudio Bissattini, Marco Colazzo, Fabio De Santis Scipioni, Claudio Di Carlo, Stefania Fabrizi, David Fagioli, Antonio Finelli, Giuliano Giuliani, Susanne Kessler, Federico Lombardo, Giancarlo Limoni, Massimo Livadiotti, Veronica Montanino, Emanuele Napolitano, Adriano Nardi, Massimo Orsi, Nicola Rotiroti, Ascanio W. Renda, Roxy in the Box, Sandro Sanna, Marco Verrelli, Igor Verrilli, Mario Vespasiani.

La mostra rimarrà aperta fino al prossimo 25 ottobre con il seguente orario: Lug/Ago 17,30/21 – Set/Ott 17/20,30. Domenica anche 10,30/12,30 (il lunedì giorno di chiusura).

Premio Vasto - comunicato stampa