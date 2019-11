Il Comune di Vasto, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge quadro 328/2000 e dal Piano Sociale Regionale, attualmente vigente, intende realizzare un nuovo sistema di welfare locale integrato che preveda, come principio prioritario, la partecipazione dei soggetti appartenenti al “terzo settore” (onlus, società cooperative sociali, associazioni culturali, ecc.) alla pianificazione, programmazione e gestione del nuovo Piano di zona dei servizi sociali comunale. A darne notizia è la dottoressa Caterina Barbato, Responsabile del servizio.

In attesa di ricevere precise disposizioni normative e tecnico programmatiche dalla Regione Abruzzo per la predisposizione del Piano in ambito locale, il Comune di Vasto invita i rappresentanti legali dei soggetti sopra citati a prendere contatto con i referenti del servizio di Segretariato Sociale per effettuare apposita registrazione dell’Ente che rappresentano in apposito Albo Comunale. I soggetti interessati dovranno contattare i referenti del servizio di Segretariato Sociale al numero tel. 0873/361460 e prendere apposito appuntamento.

All’incontro è opportuno che il rappresentante legale si munisse dello Statuto dell’Ente che rappresenta, di brochure illustrative dei servizi gestiti sul territorio comunale, di dati inerenti i servizi gestiti (tipologia di utenza, numero utenti, ecc).

