Partecipare agli Special Olympics World Games era stata già una gioia incredibile. Ma conquistare una medaglia è qualcosa di incredibile, un sogno che Paola Giorgetta ha fatto diventare realtà. La 24enne molisana di Montemitro, che da 18 anni si allena nella piscina comunale di San Salvo, sotto la guida dello staff Millesport, tornerà da Los Angeles con una luccicante medaglia di bronzo conquistata nei 50 metri stile libero.

A dare la notizia agli amici in Italia questa notte è stato suo padre con il messaggio carico di gioia “Portiamo a casa la medaglia di bronzooooo”. Paola, socia dell’Arda di Vasto e facente parte del team Molise Special Olympics, ha trovato nel nuoto il modo di realizzarsi, di esprimere tutta la vitalità che una ragazza speciale come lei ha.

Non poteva che essere felice tutto lo staff Millesport, con cui partecipa alle gare regionali Fisdir. Su tutti grande gioia per la sua allenatrice, Francesca Pelliccia, e per Stefania De Felice, responsabile del settore diversamente abili della società sansalvese. A Paola in queste ore stanno giungendo messaggi di congratulazioni dal suo paese natale, da San Salvo, e da tutte le persone che in questi anni ne hanno apprezzato la gioia di vivere e la grinta in vasca.