Ore 19,10 - Domati anche i roghi divampati nel primo pomeriggio nella parte nord del territorio comunale di Vasto, nelle contrade Torre Sinello e Zimarino.

Ore 18,10 - La situazione torna alla normalità in via Luci, mentre a San Lorenzo l'elicottero continua a lanciare acqua sulle fiamme. Al lavoro i vigili del fuoco dei Distaccamenti di Vasto, Ortona e della squadra boschiva del Comando provinciale di Chieti, coadiuvati dalla Protezione civile di Vasto, Valtrigno San Salvo e Il Castello di Monteodorisio.

Ore 17,30 - E' lotta contro le fiamme anche a Casabordino, dove il fuoco ha aggredito un intero costone lungo la strada provinciale che collega con il vicino paese di Viollanfonsina. La Protezione civile Madonna dell'Assunta di Casalbordino sta lavorando per circoscrivere il rogo.

Ore 15,20 - Ennesimo rogo anche nella riserva di Punta Aderci. Gli incendi stavolta sono scoppiati quasi contemporaneamente in cinque punti diversi del territorio comunale di Vasto: via Luci, nelle contrade Due Valloni, Zimarino e San Lorenzo e nella Riserva naturale di Punta Aderci. Facile pensare che la coincidenza non sia casuale.

Impegnati sui vari fronti sia i vigili del fuoco del Distaccamento di Vasto con l'ausilio dei volontari di Gissi, sia la Protezione civile di Vasto. La polizia municipale sta regolando la viabilità.

Ore 15 - E' preoccupante l'incendio scoppiato in via Luci, nei pressi dell'A14. Il fumo ha invaso l'autostrada. Al momento, non si rende necessaria la deviazione del traffico.

In contrada Due Valloni, invece, il fronte delle fiamme si sta propagando velocemente, tant'è che potrebbe essere necessario l'intervento dell'elicottero dei vigili del fuoco.

Segnalato un rogo anche in località Zimarino.

Ore 8 - A distanza di qualche giorno dall'ultimo episodio la mano dei piromani torna a colpire l'area della Riserva di Punta Aderci. Ieri sera, prima della mezzanotte, il primo rogo è divampato nella piana che sovrasta la spiaggia di Punta Penna, vicino alla struttura in legno del punto informazioni. Poi, a poca distanza di tempo, le fiamme hanno attaccato la vegetazione in altri punti del territorio della Riserva. Dopo aver soffocato sul nascere un focolaio gli uomini della Protezione Civile di Vasto hanno chiesto l'intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Vasto, già impegnati in serata per altri incendi lungo la Trignina. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme nei diversi tratti interessati, evitando che la situazione potesse divenire preoccupante. A notte inoltrata l'area incendiata è stata bonificata ma è rimasta alta l'attenzione per evitare il ripetersi di altri episodi. In questi giorni sono molti gli interventi delle squadre d'emergenza per incendi che si verificano in tutto il territorio.