Prosegue con successo la collaborazione tra la Guardia Costiera di Vasto ed il Pronto Soccorso del San Pio da Pietrelcina. In un percorso di formazione continua dei suoi operatori si è tenuto sulla spiaggia di Punta Penna il corso teorico-pratico sulle emergenze in mare. In caso di emergenza molto spesso sono gli operatori della Guardia Costiera ad intervenire per primi dovendo prestare soccorso a persone in difficoltà e feriti. Per questo è fondamentale conoscere tutte le manovre da compiere in caso di necessità ed essere pronti all'utilizzo dei moderni sistemi di soccorso. Sono stati Ciro Sperinteo, Giovanni Giammichele, Fernando De Flumeri e Felice Iannone, infermieri del Pronto Soccorso e specializzati nel soccorso in acqua, a guidare il personale della Guardia Costiera di Vasto, oltre ad infermieri del Pronto Soccorso di Atessa e Lanciano, che hanno aderito all'iniziativa, nel mostrare le tecniche da utilizzare. Si è passati poi alla pratica, simulando interventi in acqua grazie al supporto della motovedetta e a due barche d'appoggio concesse dal Circolo Nautico di Vasto.

"È stata una giornata davvero positiva - commenta Ciro Sperinteo, uno degli infermieri coinvolti nella formazione -, in cui i partecipanti hanno imparato e messo in pratica le tecniche di soccorso in mare. Per diversi di loro non era la prima esperienza, quindi hanno avuto modo di accrescere ulteriormente le loro conoscenze e competenze". Al termine della giornata è stato il dottor Lorenzo Russo, primario del Pronto Soccorso, a consegnare gli attestati ai partecipanti, rivolgendo i ringraziamenti dal comandante del Circomare, Giuliano D'Urso, con cui si è instaurata negli anni una proficua sinergia, alla Cogecstre, al Circolo Nautico e al suo presidente Nicola Mastrovincenzo e alla Laerdal Italia, che ha fornito il materiale per il corso.