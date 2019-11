Venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto si svolgerà il tradizionale appuntamento con "Pesce in Sagra... e non solo", presso le strutture dell'Oratorio Salesiano di Vasto. Il menu prevede cavatelli ai frutti di mare, frittura, salsicce, arrosticini, scrippelle e tanti altri gustosi piatti. Spazio anche al divertimentocon musica revival, karaoke, balli di gruppo come da programma in locandina.

"Tutto il ricavato della sagra - spiegano gli organizzatori - sarà devoluto in beneficenza alla Comunità Salesiana per varie attività solidali locali. Quest'anno la sagra sarà dedicata a due grandi uomini che sono nati in cielo e che in pieno silenzio e senza clamore hanno dato un grande contributo alla comunità ed alla stessa sagra: Gino Pierabella e Mimmo Colaneri (Coccolone). Invitiamo tutti a partecipare in una splendida location dove baciati dalla luna si possono comodamente gustare piatti nostrani della tradizione culinaria vastese. Ci saranno 1000 posti a sedere e ampio parcheggio".