Una sagra per finanziare le attività della squadra di calcio a 5 che parteciperà al prossimo campionato di serie D. È l'iniziativa del Futsal Casalbordino che, dopo la presentazione ufficiale [LEGGI], ha intrapreso questa iniziativa per sostenere le spese da affrontare durante la stagione. L'appuntamento è per il 31 luglio (nella sera in cui ci sarà la Notte Bianca) e per 1 e 2 agosto presso il largo della Madonnina, a Casalbordino lido, con 'Ndroccioloni in festa. Si potranno gustare i tipici 'ndroccioloni alla pecorara, porchetta, arrosticini, salsicce, pammador' a 'nzalat, cheescake, vino e birra. Da mezzanotte in poi spazio al Mojito Beach Party. Il 2 agosto musica dal vivo con gli Allancastria.