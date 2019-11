Al via la VII edizione del Book & Wine. Come ogni anno, all’interno dei giardini di Palazzo d’Avalos di Vasto, per quattro giorni, fino al 3 agosto, si assisterà a presentazioni di libri di ultima uscita in compagnia degli autori, dibattiti e degustazioni di vini e prodotti locali.

Si inizia venerdì 31 luglio, alle ore 21.15, con Emanuele Felice e il suo ultimo lavoro, Ascesa e declino – Storia economica d’Italia (Il Mulino, 2015), resoconto puntuale e disincantato sulla condizione di deriva economica in cui versa il nostro Paese. A dialogare con l’autore sarà il giornalista Gianni Quagliarella.

Alle 22.15 si parlerà invece di Islam con Lorenzo Deglich e il suo L’Islam nudo – Le spoglie di una civiltà nel mercato globale ( Jouvence, 2015), partendo dal suo rapporto con la religione, che nella società globalizzata dei consumi percorre le vie del mercato, tra fascino e ombre. A presentarlo sarà il docente di Letteratura araba Daniele Mascitelli.

Tra gli ospiti delle serate successive Giulio Laurenti, l’editore Giulio Perrone, il giallista Romano De Marco, il fortunato partecipante del reality Masterpiece, Lorenzo Vargas, e la scrittrice Mascia Di Marco.

La manifestazione è organizzata dall'Associazione culturale Sideshow in collaborazione con il Comune di Vasto e la sponsorizzazione della Cantina San Michele Arcangelo e della libreria Mondadori di Vasto.





Book & Wine 2015 - VII ed.

Vasto, Giardini Palazzo d'Avalos



Venerdì 31 luglio



- Ore 21.15 presentazione del libro di Emanuele Felice Ascesa e declino. Storia economica d’Italia (Il Mulino, 2015). Gianni Quagliarella dialoga con l’autore.

- Ore 22.15 presentazione del libro di Lorenzo Deglich L’Islam nudo. Le spoglie di una civiltà nel mercato globale (Jouvence, 2015). Presenta Daniele Mascitelli.



Sabato 1 agosto



- Ore 21.15 presentazione del libro di Giulio Laurenti La madre dell’uovo (Effigie, 2015). Modera Vincenzo Cimino.

- Ore 22.15 presentazione del libro di Giulio Perrone L’esatto contrario (Rizzoli, 2015). Presenta Mascia Di Marco.



Domenica 2 agosto



- Ore 19.00 Libri magici in giardino, con il Mago Awax. A cura della Libreria Mondadori.

- Ore 21.15 presentazione dell’antologia Il verso giusto (Il torcoliere, 2015). A cura di Mascia Di Marco.

- ore 22.15 presentazione del libro di Lorenzo Vargas Pierre non esiste (Bompiani, 2015). Presenta Paola Cerella.



Lunedì 3 agosto



- Ore 21.15 presentazione del libro di Romano De Marco Città di polvere. La serie Nero a Milano (Feltrinelli, 2015). Presenta Panfilo D’Ercole.

- Ore 22.15 presentazione del libro Fuori di Mascia Di Marco (Pendragon, 2015). Dialogano con l’autrice Alessandro Berselli e Gianluca Morozzi.



A seguire, ogni sera dopo gli incontri con gli autori, degustazione di vini e prodotti tipici locali offerti dalla cantina San Michele Arcangelo di Vasto.