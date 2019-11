Conclusa con un successo quasi inaspettato l’undicesima sagra delle Ndernappe e pallotte casce e ove a Monteodorisio. Inaspettato perché nei due giorni scelti per l’evento, che sono sempre l’ultimo weekend di luglio, erano concentrati altri eventi simili nelle città e paesi limitrofi, ma le ndernappe hanno vinto su tutti con un tutto esaurito sin dalla prima serata. Questa pasta preparata con farina integrale e accompagnata da un sugo di ventricina è stata premiata come prodotto topico 2014 e sempre più famiglie, giovani e comitive di turisti, sono venuti a Monteodorisio curiosi di assaggiare questo piatto tipico della tradizione culinaria del posto. La sfida per il prossimo anno è portare le ndernappe e le pallotte casce e ove fuori dai confini italiani. Sono in corso già da ora i preparativi per svolgere la nostra sagra anche in Germania nella cittadina di Würzburg e tutta la Pro loco Contea di Monteodorisio sarà coinvolta in questa grande operazione di promozione turistica per il nostro paese.

Marco Piccirilli, presidente della Pro loco: "L’auspicio per le prossime edizioni è quello di programmare i vari eventi del territorio in un cartellone comune, cercando di non far combaciare le date per le varie manifestazioni da svolgere, così facendo si potrebbe creare un vero e proprio circuito enogastronomico del medio alto vastese. A nome della pro loco ringrazio tutti i partecipanti, i volontari, e i ragazzi che hanno dato una mano per la riuscita della sagra, rinnovando l’invito all’anno prossimo".

Armando Menna