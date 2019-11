Verrà potenziato l'ex ospedale di Gissi, riconvertito negli anni scorsi in Pta, presidio territoriale di assistenza. Lo ha comunicato l'assessore regionale alla Sanità, Silvio Paolucci, ai consiglieri comunali del Pd Marisa Basilico e Nicola Raducci.

"A partire dal primo settembre 2015 - annunciano i due esponenti del Pd gissano - inizierà il programma di rafforzamento e rilancio del Pta di Gissi. Si continuerà a garantire una risposta assistenziale per 24 ore al giorno, utilizzando il primo piano del Pta per accogliere il Nucleo cure primarie come aggregazione funzionale dei medici di medicina generale con quelli della continuità assistenziale mentre al secondo piano verranno mantenuti attivi i servizi di riabilitazione, l’ospedale comunità e gli ambulatori già presenti nel Pta in forma raggruppata.

Novità per il terzo e quarto piano, aree dell’ex ospedale rimaste sinora vuote, inutilizzate o senza un progetto concreto. In queste parti della struttura è prevista l’attivazione di otto posti letto per malati terminali e l’attivazione di venti posti letto da destinare a Residenza sanitaria assistenziale (Rsa), unitamente a due moduli Residenziali per disabili adulti (Rada) da 20 posti letto cadauno.

Questo risultato - commentano Basilico e Raducci - è anche il frutto di un lavoro costante, che da mesi portiamo avanti per recuperare a Gissi un ruolo primario e dare risposte concrete alle esigenze della collettività che rappresentiamo. Dopo 10 anni di umiliazioni da parte del centrodestra locale e regionale, superando l’immobilismo dell’amministrazione comunale, il Presidio territoriale di assistenza di Gissi ha finalmente una prospettiva di crescita chiara e definita".