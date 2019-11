Continua il periodo positivo per gli atleti della Promo Tennis Vasto. Dopo aver conquistato la promozione in serie D1 [leggi], poichè il salto di categoria è garantito alle quattro semifinaliste, i tennisti del presidente Pino D'Alessandro sono in lizza per la conquista del titolo regionale della serie D2. In semifinale è arrivata una vittoria per 3-0 contro il Circolo Tennis Silvi, con i punti messi a segno nei singolari da Ialacci, Santicchia e Celenza.

Ora alla squadra vastese manca solo un match, in programma per domenica prossima, per concludere con la vittoria del titolo una stagione più che positiva. E, nel campionato di D3, c'è attesa per le decisioni della procura federale che potrebbe garantire ai giovanissimi della Promo Tennis il primo posto nel loro girone, proiettandoli così alla seconda fase del campionato.