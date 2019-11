Una festa per il primo compleanno di Farecose.com. Nato come blog personale un anno fa, esattamente il 1 agosto 2014, dalla creatività di Lorenzo Pardi, vastese studente universitario a Bologna. “L’idea generale del Fare Cose si sviluppa nella varietà di argomenti che potrà trattare: dalle cose a caso alla musica, alla moda, all’Internet stesso, alla meccanica quantistica, alle maniglie”, scriveva nel post di presentazione. “Ero tornato a Vasto per le vacanze dopo aver concluso il periodo di esami universitari - racconta Lorenzo - e volevo staccare la spina dedicandomi a due mie passioni: la fotografia e la scrittura”. Tra i primi post (quasi ad iniziare un cerchio che si chiude in questi giorni per celebrare il primo anno di vita) quello dedicato al Vasto Siren Festival, seguito come fotografo. Fare Cose è andato avanti. “All’inizio il pubblico era formato per metà dai miei amici di Vasto, l’altra metà da quelli bolognesi”. Questo ha dato certamente impulso a cosa scrivere, agli appuntamenti da seguire, cosa trattare e cosa no. E poi, strada facendo, si sono aggiunti altri amici che, in vari modi, hanno dato il loro contributo per arricchire il sito. Per la gran parte si parla di musica.

Ed è per questo che “per festeggiare il primo anno di Farecose ho deciso di organizzare un party a Vasto Marina, con l’idea di proporre qualcosa di diverso, che abbia lo stile di Fare Cose”. Dal web alla spiaggia, dove si svolgerà la festa venerdì 31 luglio, il passo è presto fatto. "Un festa che vuole essere anche un modo per coinvolgere e ringraziare tutti coloro che seguono il sito e quelli che vi prendono parte attivamente". Nella scelta della data hanno influito certamente i 12 mesi trascorsi dal primo post ma anche la vicinanza con il Siren Festival, seguito e raccontato anche quest’anno da Lorenzo, ha avuto il suo peso. Coerente con il sito la scelta delle sonorità che accompagneranno le due fasi del compleanno di Fare Cose, che avrà come location il lido Sabbia d’Oro di Vasto Marina. “Dalle 18 alle 20 ci sarà l’aperitivo, con la musica della Stay Quiet Crew e Wokem Bemo. Dopo la chiusura per l’allestimento dell’area dedicata al party, riapriremo alle 23 per andare avanti fino alle 3”. In questa fase saranno i Goldentrash e la Blackbox Crew a salire in consolle per far divertire gli amici di Fare Cose. Preziosa anche la collaborazione di alcuni partner come Heart Made, laboratorio di tatuaggi vastese, Frekete Clothing, protagonista con le nuovissime creazioni, e poi le magliette di Mosaikò dedicate allo staff realizzate da Philip Uttana. “Che dire? Vi aspettiamo al compleanno di Fare Cose, per una serata dedicata completamente dedicata alla musica. E poi non dite che a Vasto non si fa mai niente!”.

L'evento su facebook con tutte le informazioni [clicca qui]