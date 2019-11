Dopo la brillante vittoria nel torneo Guanto d'Oro [leggi], prestigiosa competizione pugilistica italiana, per Luigi Alfieri arriva un'altra bella soddisfazione. Infatti prenderà parte agli allenamenti della nazionale giovanile in programma fino al 5 agosto presso il Centro Nazionale di Pugilato di Santa Maria degli Angeli (Assisi), sotto la guida dei tecnici Maurizio Stecca e Fabio Morettini.

Per l'allievo di Domenico Urbano e Alfredo Campitelli alla San Salvo Boxe si tratta di una chiamata che concretizza il grande lavoro fatto in palestra durante l'anno. Per Alfieri la canotta azzurra non è una novità e proprio per questo c'è tanta fiducia sul suo percorso pugilistico che lui sta affrontando con grande passione e determinazione. Con lui ci saranno altri giovani pugili italiani: Cappai Manuel, Grande Claudio, Maietta Francesco, Arecchia Vincenzo, Cavallaro Salvatore, Munno Raffaele, Lavitola Antonio, Ivan Zucco, Vianello Guido, Carbotti Mirko.