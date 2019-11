Musica sotto le stelle a Vasto, nella splendida cornice dei Giardini di Palazzo d’Avalos: mercoledì 29 luglio partirà la sesta edizione della rassegna “I Concerti di Mezzanotte” promossi e organizzati dalla Scuola civica Musicale con la collaborazione del Teatro Rossetti e sostenuti dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Vasto.

Tantissimi i musicisti invitati che condivideranno il palco con alcuni dei docenti della Scola Civica e tanti i linguaggi della musica (classica, jazz, canzone d’autore etc.) che, come ormai da tradizione, si alterneranno dando vita ad una manifestazione che ha sempre accolto innumerevoli turisti e tanti cittadini vastesi. La scelta dell’orario apparentemente insolita ha dimostrato come sia possibile intercettare un pubblico attento e partecipe che vuole allungare le proprie giornate con eventi artistici di qualità.

Il primo concerto della rassegna sarà aperto da Domenico Imperato, cantautore abruzzese, vincitore del Premio 'FabrizioDeAndrè' 2014 nella sezione Canzone. Il suo primo disco pubblicato a luglio 2014 è stato segnalato tra le candidature per il Premio Tenco nella sezione miglior disco d'esordio ed ha in pochi mesi ricevuto ottime recensioni nel panorama musicale indipendente. In concerto il quintetto di Domenico Imperato presenta oltre ai brani del disco anche brani inediti e rivisitazioni di alcune cover del repertorio della canzone d'autore italiana e brasiliana, in un viaggio poetico e musicale tra musica etnica, pop, jazz, Brasile e cantautorato. Negli ultimi anni si è creato un forte feeling con la formazione in quintetto, composta da alcuni tra i migliori musicisti d'Abruzzo: Bruno Marcozzi alla batteria, percussionista tra l'altro del quintetto di Sergio Cammariere, Nicola Di Camillo al contrabbasso e basso elettrico, Marco Bassi alle tastiere e Flavia Massimo al violoncello.

La rassegna terminerà il 13 agosto. Orario d’inizio concerti 23:55 – ingresso gratuito