I comuni di Carpineto Sinello, Paglieta e Cupello sono stati inseriti nella lista dei centri che avranno un risarcimento per l'alluvione dello scorso marzo. È Pietro Smargiassi, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, ad annunciare quanto comunicato nella seduta odierna del Consiglio Regionale.

"L'Assessorato alle politiche agricole - spiega il consigliere vastese - ha riaperto l'elenco dei Comuni aventi diritto e lo ha comunicato oggi in Consiglio regionale, in risposta alla mia interpellanza. Dopo aver visto l'elenco dei Comuni nella delibera 410 del 27 maggio scorso, ci siamo resi conto che i Comuni di Carpineto, Paglieta e Cupello, non erano inseriti tra quelli aventi diritto al risarcimento. Abbiamo immediatamente chiesto le motivazioni di questa scelta e oggi ci hanno confermato il loro inserimento. L'Assessore Pepe ha ammesso che c'è stato un mero errore tecnico, emerso esclusivamente grazie all'intervento del M5S.

Attendiamo - conclude Smargiassi - delle risposte concrete anche per il Comune di San Salvo, che di fatto è stato uno dei più colpiti, ma non è stato ancora inserito nell'elenco ed è in attesa del riconoscimento dello stato di calamità".