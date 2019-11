Dopo i positivi riscontri della prima edizione [leggi] è tornato sul lungomare di Casalbordino l'appuntamento con il Tuning Expo, manifestazione organizzata dall'Only Style Tuning Club di Termoli. Nello spazio dedicato all'evento sul lungomare casalese erano in mostra auto modificate in ogni parte: luci led in gran quantità, motori rombanti, accessori di ogni tipo e impianti audio da far impallidire una discoteca. "È una passione che ci accomuna - spiega Marco Prinza, promotore del raduno - e che ci porta a girare tanto per partecipare ai diversi appuntamenti che si svolgono in giro per l'Italia". Immancabile, al centro dello spazio eventi, la Panda con le portiere cariche di casse audio e poi tante altre auto modificate, impegnando cifre a più zeri, per seguire la passione per il tuning. "La crisi si fa sentire - aggiunge Prinza - e quindi molte vetture restano chiuse in garage. Ma noi andiamo avanti, questi eventi sono l'occasione per incontrarsi, scambiarsi idee, opionioni e per stare insieme". Nella serata anche una gara di forza, con un originale tiro alla fune in cui le squadre gareggiavano contro un camion da far muovere nel minor tempo possibile. E, tra le vetture partecipanti, non passava inosservato il fuoristrada allestito con un gran numero di schermi posizionati ovunque, dai sedili alle portiere e persino sul volante.