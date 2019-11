La maggioranza di centrosinistra ha approvato oggi in Consiglio comunale l'assestamento generale al bilancio di previsione 2015-2017 del Comune di Vasto. Era uno dei punti principali della seduta di oggi, in cui il centrosinistra che sostiene la Giunta Lapenna ha dato il via libera anche alle linee d'indirizzo per la gestione della struttura sportiva dell'Opera salesiana don Bosco, acquistata di recente contraendo un mutuo con il Credito sportivo.

Su quest'ultima delibera Davide D'Alessandro (Vastoduemilasedici) attacca, definendo la vicenda "una spericolata operazione dal sapore elettoralistico e clientelare" con cui il Comune "ha lanciato dalla finestra milioni di euro. Il canone annuo di 6mila euro è una vergogna e un'offesa all'intelligenza di ogni essere umano. Per protesta - sottolinea D'Alessandro - ho abbandonato l'Aula".