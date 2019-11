Dopo la campagna acquisti della prima squadra, il nuovo gruppo dirigente del Settore Giovanile dell’U.S. San Salvo muove i primi passi. Infatti sabato 25 luglio ha convocato lo staff tecnico di alcune categorie giovanili e oggi, tramite un comunicato stampa, ha presentato le nuove guide tecniche delle giovanili. “Gli allievi saranno guidati da Giovanni Menna- si legge- un ritorno per lui visto che già in passato ha allenato i ragazzi dal 1992 al 1995 e, grazie al suo lavoro e a quello di altri tecnici, oggi i fuoriquota giocano in prima squadra. Da lui la dirigenza vuole ripartire per ricostruire un settore Giovanile forte come era in passato e magari anche migliorandolo.

I giovanissimi saranno allenati da Giuseppe Turchi anche per lui un ritorno piacevole. Troverà un gruppo già plasmato, si tratta solo di fargli fare il salto di qualità. Gran lavoratore adatto per questo gruppo. Gli esordienti sono affidati a Felice De Meo che la passata stagione si è imposto con il primo posto nel campionato giovanissimi provinciali. Non è una bocciatura per lui, ma la dirigenza crede nelle sue doti tecniche ed umane ed il gruppo affidatogli è da ricostruire con le sue competenze e siamo certi che farà un buon lavoro.

Infine il responsabile e coordinatore tecnico di tutto il Settore Giovanile e Scuola Calcio è Silvio Giannini con un passato da calciatore a Sa Salvo. A breve sarà reso noto lo staff completo della Scuola Calcio. Riconfermato il prof. Giorgio De Marco che curerà il progetto dell’Università del Calcio, programma quinquennale in cui il sodalizio sansalvese crede fortemente e quest’anno inizieremo con i nati del 2010. Avremo a disposizione per i mesi invernali il Palazzetto dello Sport di San Salvo Marina.

Nella riunione programmatica erano presenti il responsabile Davide Panfilo Daniele e il suo vice Dino Di Ninni con il segretario Pietro Russi (che questa stagione seguirà il Settore Giovanile). Dirigenti e tecnici hanno ribadito che questo sarà l’anno zero, in quanto visto che è in fase di completamento il campo sintetico di via Stingi, sicuramente ci sarà più richiesta (ci auguriamo) e quindi ci doteremo di un regolamento che consegneremo a tutti i genitori all’atto dell’iscrizione e che tutti dovranno rispettare. Il nostro auspicio è che insieme alle regole e ad una buona organizzazione i risultati arriveranno.

Sono state presentate le domande di ripescaggio per le categorie allievi e giovanissimi regionali, ma qualora non fossero accettate, disputeremo i campionati provinciali e conquisteremo sul campo la promozione diretta. L’inizio della stagione precampionato è stata fissata per il 20 agosto per allievi e giovanissimi, mentre gli esordienti inizieranno a settembre. Nell’ ultima settimana di agosto organizzeremo un stage aperto a tutti, anche ai ragazzi provenienti da fuori, per i nati dal 1999 al 2002. Sono invitati tutti coloro che intendono condividere questo progetto cioè "salire su un autobus per un lungo percorso” e “Noi possiamo offrirvelo. Vi aspettiamo”. Per ulteriori informazioni, il martedì e giovedì dalle 17,30 alle 19,30 in sede”.

