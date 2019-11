Tragico incidente in serata a Pollutri. Una donna è stata investita da un'auto in contrada San Barbato. Purtroppo non c'è stato niente da fare: la donna, Lina Gizzarelli, di 80 anni, è morta a seguito delle ferite riportate.

Zia Lina, come la chiamavano tutti in contrada San Barbato, era nata a Pollutri e poi si era trasferita a Roma. Ma, ogni estate, tornava nella casa paterna per trascorrere un periodo di vacanza. Ieri sera, stava rientrando a casa in compagnia di un'amica dopo aver fatto visita ad un'altra donna che abita a poca distanza dalla sua abitazione. Erano da poco passate le 21.30 e le due donne percorrevano il tratto rettilineo di contrada San Barbato in un punto dove non c'è il marciapiedi e l'illuminazione è scarsa. I lampioni sono presenti, ma sull'altro lato della strada e, con la presenza di diversi alberi, non c'è una piena illuminazione.

Proprio in quel momento sopraggiungeva l'Alfa Romeo Giulietta guidata da un 20enne di Pollutri che, per cause al vaglio dei carabinieri, ha travolto l'80enne. La donna che le camminava accanto è rimasta solo leggermente contusa. Il giovane ha arrestato la marcia ed è sceso dlal'auto per prestare soccorso. Inutile la corsa dell'ambulanza del 118 arrivata sul posto, poichè la Gizzarelli era morta sul colpo. Sotto shock il giovane automobilista che è stato trasportato al San Pio da Pietrelcina di Vasto.

In contrada San Barbato sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Ortona, che si sono occupati di effettuare i rilievi, e la polizia municipale di Pollutri, che ha deviato il traffico su una strada secondaria. Sgomento negli abitanti della contrada, che solo ieri avevano vissuto un momento di festa tutti insieme.