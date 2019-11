Una mattinata dedicata alla sicurezza in mare e all'educazione ambientale. È quella vissuta di bambini che hanno partecipato a "Papà ti salvo io", manifestazione promossa dalla Lega Navale di Vasto e dalla sezione vastese della Società Nazionale di Salvamento, insieme alla Guardia Costiera e al Pronto Soccorso-118 di Vasto. Tanti bambini hanno ascoltato attentamente l'illustrazione del decalogo del bagnante e le regole per vivere sempre nel rispetto dell'ambiente e, in particolare, dell'ambiente marino. Poi, muniti di maglietta e cappellino giallo, hanno assistito alle esercitazioni di salvataggio in spiaggia. Protagonisti i cani dell'associazione Dei dell'Acqua e i bagnini della SSN, che hanno proposto diverse simulazioni di soccorso. A seguire anche le prove di rianimazione cardiopolmonare e di utilizzo del defibrillatore. Soddisfatto Fernando Sorgente, promotore della manifestazione che ha visto la presenza del comandante della Guardia Costiera di Vasto, Giuliano D'Urso e del vicesindaco Sputore. Oltre ai bambini coinvolti in Papà ti salvo io, tanti bagnanti si sono avvicinati incuriositi all'area dell'evento, ammirando la bravura e la professionalità degli operatori di salvataggio.