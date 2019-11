Sono stati Annalisa Mileno e Luca Bozzella ad aggiudicarsi il torneo 2x2 misto che ha caratterizzato la settima tappa del Circuito Libertas CUP Abruzzo di beach volley. Il torneo, disputatosi presso i lidi Sabbia d'Oro e Zio Fiore, organizzato dal Centro Nazionale Sportivo Libertas, con il Dipartimento di Beach Volley (rappresentato in Abruzzo da Giorgio Amorosi e Massimo Di Risio), e con la collaborazione dell'asd Amorosi Volley, nonchè dell’asd Team Italia Libertas, ha visto la partecipazione di 20 squadre.

La cronaca [Ufficio Stampa Libertas]. Nella parte alta del tabellone, la semifinale tra Pignatelli/Scotti e Mascitelli/Bucci, ha visto il successo sofferto (almeno nel primo set e per parte del secondo) per la seconda coppia con i parziali di 21-23, 15-21. Nella parte bassa del tabellone, la seconda semifinale, tra la coppia Mileno/Bozzella e la coppia Del Fra/Di Croce. Dopo un primo set vinto in cui la coppia Del Fra/Di Croce sembrava aver mollato, un buon secondo set, ma la vittoria è netta per Mileno/Bozzella 21-9, 21-19.

Concluse le semifinali, con importanti eliminazioni, segno del buon livello tecnico delle coppie in campo, è sufficiente ricordare le buone prove delle squadre: Placidi/Frangione, Ardito/Carnevale, Pasquale/Fiore, Fidelibus/Carnevale, Lima/Patriarca, De Socio/D’Ambrosio, D’Adamio/Vecchiotti, Cristescu/Di Biase, Fiorillo/Russo, Fontana/Gesualdi, si è passati alle finali.

Per il terzo gradino del podio si sono affrontati, senza esclusione di colpi, Francesco Pignatelli in coppia con Noemi Scotti e Antonio Del Fra in coppia con Giorgia Di Croce. I giovanissimi ragazzi, che faranno parlare nel prossimo futuro del beach volley, hanno dato spettacolo fino all’infortunio di Antonio Del Fra (affaticamento muscolare) che non gli ha consentito di chiudere la gara. Infatti, sul parziale di 1 a 1 (23-21; 15-21) l’atleta ha abbandonato la kermesse, lasciando il terzo posto alla coppia Pignatelli/Scotti.

Finalissima con un dominio territoriale nel primo set per la coppia formata da Alessandra Mascitelli e Luciano Bucci contro la coppia Mileno/Bozzella (24-22). Con un secondo set in cui la Mileno ritrova lucidità ed assiste perfettamente il compagno Bozzella, portando il risultato di gara in parità (19-21), continuano le emozioni per il numeroso pubblico presente. La finale si è decisa al terzo set così, dopo un iniziale vantaggio per la coppia Bucci/Mascitlelli, risale in cattedra Annalisa Mileno (la mente del gioco) e con gli attacchi di Luca Bozzella (insaziabile) chiudono il set ed il torneo con un 15-11.

Ora si tornerà in campo nel prossimo fine settimana con la Libertas Cup, con serie beach 2 al maschile Fipav e serie Beach 3 al femminile Fipav, sempre sui campi dei lidi Sabbia d'Oro e Zio Fiore di Vasto Marina.