Da oggi Nazario Augelli entra uffficialmente a far parte del Consiglio comunale di Vasto. Stamani, nelle fasi iniziali della seduta, è scattata la surroga: il meccanismo in base al quale al consigliere nominato assessore (Luigi Marcello, titolare da tre settimane della delega ai Servizi) subentra il primo dei non eletti nella stessa lista elettorale.

Candidato nel 2011 nella lista civica Giustizia sociale a sostegno di Luciano Lapenna, per Augelli si tratta di un ritorno: ha già ricoperto, infatti, il ruolo di consigliere comunale nel quinquiennio 2001-2006, quando sindaco era Filippo Pietrocola, nell'allora maggioranza di centrodestra.

La seduta odierna ha segnato il ritorno di Lapenna nella pienezza delle sue funzioni al termine dell'autosospensione durata due mesi a causa di un grave lutto che ha colpito la sua famiglia.