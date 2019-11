Tre giorni dedicati alla scoperta delle birre artigianali, alla bontà dello street food e al divertimento. Dal 30 luglio al 1 agosto il lungomare Cordella, nella zona del monumento alla bagnante a Vasto Marina, ospiterà la prima edizione del Vasto Beer Festival, organizzato dall’associazione culturale Sibarita in collaborazione con il Comune di Vasto. La spinta ad organizzare questo è evento arriva da Francesco Tornese, vastese forte dell’esperienza nell’organizzazione della Spring Beer Festival di Roma (con 50mila presenze) e del Castelli Beer Festival. “Parlando con i miei amici vastesi - racconta Francesco - ho detto: sono tre anni che un evento così funziona nel Lazio, perchè non proviamo ad organizzarlo da noi?”. E così è partita l’organizzazione dell’appuntamento che, oltre a Francesco Tornese, vede l’impegno di Luigi Del Casale, Paolo Grosso e Simone Olleia, l’appoggio del Comune di Vasto e il sostegno di sponsor come Di Fonzo, Confederazione Italiana Agricoltori di Chieti, Confesercenti e Wem. I visitatori potranno gustare e assaporare birre artigianali rigorosamente made in Abruzzo con alcune incursioni in Molise e Lazio. Presenti i birrifici abruzzesi Opperbacco, Birrificio Maiella, Bibibir, Mezzo Passo, Donkey Beer, ma anche il Birrificio La Fucina, proveniente dal vicino Molise e Croce Di Malto, micro-birrificio Piemontese il cui maestro birraio ha origini vastesi. Per festeggiare il compleanno di dieci anni di meravigliose birre, saranno presenti anche Birra del Borgo e Birradamare, birrifici del territorio laziale ma con grande passione per la nostra regione. “Durante l’anno giriamo tanto, andiamo alla ricerca dei birrifici da coinvolgere nella nostra manifestazione e così abbiamo fatto anche per l’appuntamento di Vasto. Abbiamo scelto birrifici che abbiano delle storie da raccontare, che possano far conoscere le loro birre, caratterizzate dai prodotti dei luoghi d’origine, a chi sceglierà di partecipare al festival”.

La stessa cura è stata messa nella scelta delle proposte culinarie, rigorosamente legate allo street food. “Avremo un maestro come Venerando Valastro, celebre per la sua partecipazione a il Re della Griglia e gli arrosticini Tornese, simbolo del cibo abruzzese, oltre ai salumi della celebre ditta Bontà Di Fiore”. Per gli amanti del pesce “sarà Angelo Natarelli a curare la preparazione dei cartocci di frittura. Immancabili anche le cozze ripiene”. Un occhio anche ai sapori di fuori regione. “Avremo lo stand che preparerà le olive all’ascolana, sia nella versione classica che al farro e al tartufo. Ovviamente saranno rigorosamente fatte a mano”. Non possono mancare i dolci, con le scrippelle di Antonella (che preparerà anche le pallotte cacio e uova) e la Gelateria Pasticceria Il Carretto, presente con il suo caratteristico carretto per deliziare il pubblico con il gelato artigianale. Se nella prima giornata l’area del Festival aprirà i battenti alle 18, il 31 luglio e 1 agosto ci sarà l’apertura anche per il pranzo (dalle 12 in poi) così da offrire qualcosa di diverso a chi va al mare. Uno spazio sarà dedicato appositamente ai bambini, con sculture di palloncini e animazione a cura di New Baloon Store. I giochi saranno davvero per tutti. Infatti per la prima volta sbarca in Abruzzo un gioco di gran moda nei college americani. La Lega Italiana di BeerPong terrà compagnia facendo divertire e coinvolgendo in visitatori. “Cos'è il BeerPong? E' divertimento e precisione di tiro, infatti il gioco consiste nel centrare con una pallina da ping pong i bicchieri dell'altra squadra ed ovviamente bere birra. Si gioca 2 contro 2 affrontandosi su di un tavolo lungo 2,40 m, in cui saranno disposti a triangolo davanti ciascuna squadra 10 bicchieri, la prima che li centra tutti vince. Il gioco è molto semplice e spassoso, ma allo stesso tempo competitivo, da provare!”. Sarà un Vasto Beer Festival a ritmo di musica. “Abbiamo affidato la direzione artistica al Vico degli Artisti e la proposta musicale sarà variegata, interessante e coinvolgente. Inizieremo con il dj-set per l’aperitivo, poi sarà la volta dei gruppi con la musica dal vivo per continuare con un dj-set fino alla chiusura degli stand”.

Come funziona? Nella cassa centrale si cambierà il denaro con i gettoni da usare all’interno dell’area festival (1 gettone=3 euro) per gli acquisti di birra e cibo. “Per la degustazione delle birre si acquisterà un bicchiere in vetro (completo di portabicchiere) celebrativo dell’evento. Questo perchè la birra artigianale va gustata in vetro e poi perchè vogliamo che il festival sia sostenibile, evitando quindi di consumare centinaia di bicchieri in plastica”. Di sostenibilità si parlerà anche nello stand del punto Enel Vasto e San Salvo, “dove verrà presentata l’offerta di bici e moto elettriche. E, per tutti coloro che verranno a trovarci, ci sarà una graditissima sorpresa. I nostri partner commerciali Ottica Vincitorio, D’Addario Junior, Be Uniq Hair &Beauty saloon, Gourmeria e Leaderville Bistrò hanno il piacere di regalare a tutto il pubblico presente coupon con offerte e promozioni”. In questi ultimi giorni prima dell’evento cresce l’impegno organizzativo dello staff. “Abbiamo voluto creare questo festival in una realtà cittadina che crediamo possa rispondere bene all’offerta di birra e cibo di qualità. Per questo vi aspettiamo nei tre giorni del Vasto Beer Festival!”.

Il programma

30 luglio [apertura stand ore 18]

18.00 - Aperitivo/dj set Claudio Di Biase

22.00 - Chilafapuliska

00.00 - Dj set Alternative Machine 2.0

31 luglio [apertura stand ore 12]

18.00 - Aperitivo/dj set Claudio Di Biase

22.00 - Piccola Underground Orchestra

00.00 - Dj set Alternative Machine 2.0

1 agosto [apertura stand ore 12]

18.00 - Aperitivo/dj set Claudio Di Biase

20.00 - Rockin’ Riot

22.00 - Disco Socks

00.00 - Dj set Nicola Ciccotosto

Contatti:

http://www.vastobeerfestival.it/

Vasto Beer Festival su Facebbok [clicca qui]

Vasto Beer Festival su Instragram [clicca qui]

Informazione pubblicitaria