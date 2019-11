Prenderà il via questa sera alle 22 la Rassegna Organistica Internazionale organizzata dalla parrocchia San Giuseppe di Vasto. Per cinque lunedì estivi, l'organo della cattedrale di San Giuseppe sarà suonato da musicisti provenienti da diversi paesi europei. Don Giovanni Pellicciotti, promotore dell'evento sin dagli anni '70, ha voluto quest'anno riportare in vita la Rassegna, nonostante le difficoltà economiche del momento abbiano fatto venire meno il sostegno degli sponsor.

La direzione artistica è stata affidata al maestro Alessandro Alonzi, giovane organista che si era già esibito in passato a San Giuseppe. È stato lui, che suonerà il 24 agosto insieme al vastese Francesco D'Annibale, ad allestire un programma di concerti molto interessante.

Il programma

27 luglio - ore 22

Laurens De Man (Olanda)

3 agosto - ore 22

Victor Baena (Spagna)

10 agosto - ore 22

Matteo Imbruno (Olanda)

17 agosto - ore 22

Andrè Ferreira (Portogallo)

24 agosto - ore 22

Alessandro Alonzi, Francesco D'Annibale (Italia)