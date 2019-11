"E’ un momento di grande orgoglio perché San Salvo e l’Abruzzo si proiettano verso il futuro, facendo un balzo in avanti in Europa. La nostra città si pone tra quelle europee dove la mobilità ciclabile è un fatto normale, un fatto quotidiano. Oggi San Salvo ha un nuovo primato, ha inaugurato il primo tratto in Abruzzo della pista ciclabile più lunga d’Europa che una volta completata sarà lunga 131 km. Un percorso verso il futuro, nella consapevolezza di come sia importante di scoprire un altro modo per muoversi. Con una particolarità in più: lo facciamo percorrendo il tratturo, luogo dell’incontro e della mescolanza di genti e culture nella nostra terra". E’ la sintesi del saluto del sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca a quanti ieri pomeriggio hanno partecipato al taglio del nastro dei lavori per il completamento della pista ciclabile nell’ambito del progetto regionale “Bike to Coast” finanziato con i fondi europei Par-Fas 2007/2013 settore turismo.

In tanti hanno partecipato alla manifestazione, che si è svolta in piazza Arafat e Rabin a San Salvo Marina, aperta dalla benedizione di don Mario Pagan, con la presenza di cittadini e associazioni sportive e sociali della Città. Erano presenti sindaci del territorio, l’on. Maria Amato e il consigliere regionale Pietro Smargiassi. In rappresentanza della Regione Abruzzo è intervenuto il consigliere regionale Mario Olivieri, presidente della Commissione Sanità e delle Politiche sociali, che ha rimarcato la determinazione dell’Amministrazione comunale e del sindaco Magnacca in grado di ottenere risultati così importanti come quello del completamento della pista ciclabile, prima tra i comuni da Vasto a Martinsicuro.

Quella di ieri è solo una delle tante tappe della mobilità in bicicletta a San Salvo. Sono stati appaltati i lavori per la pista ciclabile di via Grasceta che si collegherà alla marina "forti come siamo – ha concluso il sindaco – di una nuova visione di concepire il nostro rapporto con l’ambiente e il turismo e favorire la vivibilità dei cittadini in questo territorio". L’intervento di completamento è stato seguito dall’assessore ai lavori pubblici Giancarlo Lippis e dai tecnici comunali, su un tracciato disegnato dall’architetto Mario Pomponio e realizzato dalla ditta Foccaseca.