La BCC Vasto Basket si prepara alla nuova stagione in serie B con una seconda rivoluzione, dopo quella dell'estate 2014. Dopo il cambio di guida in panchina, con la squadra affidata a Sergio Luise, ecco che la società biancorossa sta allestendo un roster in grado di conquistare la salvezza in una stagione che, regolamento alla mano, si preannuncia molto difficile. Dopo aver salutato Mirone, Lagioia, Antonini, Martelli e Federico Durini, e aver confermato capitan Ierbs, Filippo Cordici, Luca Di Tizio e Vincenzo Dipierro, il direttore sportivo Fabio Salvatorelli e gli altri dirigenti vastesi si sono messi sulle tracce di giocatori funzionali alla causa.

I primi due innesti sono arrivati la settimana scorsa, gli under Antonio Brighi, playmaker proveniente da Isernia, e Jacopo Grassi, altro piccolo, arrivato da Ravenna. Ed è di queste ore la firma di Marko Jovancic, giocatore italo-serbo classe '93. Nato a Belgrado da genitori serbi ha il doppio passaporto poichè ha sempre vissuto in Italia. Il suo percorso nel basket è iniziato nelle giovanili della Reyer Venezia, con cui ha esordito anche in serie A. Poi sono arrivate l'esperienza in DNA ad Omegna e due stagioni in B: a Spilinmbergo e, nella passata stagione, a Fondi, dove ha disputato un ottimo campionato. Gioca nel ruolo di ala, con un ottimo tiro da fuori e, caratteristica che piace tanto allo staff tecnico biancorosso, tanta grinta in fase difensiva.

Per completare la rosa in vista della terza stagione consecutiva in serie B manca certamente un pivot, con qualche trattativa che dovrebbe essere già avviata se non in fase di arrivo. Nei prossimi giorni l'organico sarà completo così che coach Luise possa pianificare il lavoro in vista dell'esordio stagionale fissato al 27 settembre.