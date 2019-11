Traffico rallentato dalle prime luci dell'alba in A14 a causa di un incidente avvenuto nel tratto compreso tra i caselli di Lanciano e Val di Sangro.Alle 5.20 un autobus di linea, in viaggio dal Belgio verso la Calabria, ha preso improvvisamente fuoco mentre percorreva il viadotto subito dopo l'uscita di Lanciano. L'autista ha fermato il mezzo occupando la corsia destra, in un tratto dove non c'è corsia d'emergenza. A poca distanza sopraggiungeva una Mercedes Classe A con una famiglia tedesca a bordo. Il guidatore, nel trovarsi lungo la strada il mezzo fermo e in fiamme, non è riuscito ad evitare lo scontro. Nell'impatto la donna che viaggiava seduta al posto del passeggero è rimasta ferita. Per lei sono state necessarie le cure presso l'ospedale di Lanciano.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Lanciano e le pattuglie della Polizia Autostradale di Vasto Sud. Il traffico è stato deviato sulla corsia opposta, provocando oltre 5 chilometri di coda. I 58 passeggeri dell'autobus, tra cui fortunatamente non si registrano feriti, dopo aver ricevuto assistenza dai soccorritori, sono stati fatti salire su un bus della ditta Di Fonzo che li sta portando verso sud in attesa di un altro mezzo della ditta per arrivare a destinazione. Dopo alcune ore di lavoro, per rimuovere i mezzi coinvolti, la circolazione è tornata alla normalità.