È stato raggiunto ieri pomeriggio l’accordo tra azienda e sindacati per un altro anno di contratti di solidarietà alla Pilkington di San Salvo. Per il quarto anno consecutivo, quindi, nell’azienda che produce vetri per auto si adotterà il motto “Lavorare tutti, lavorare meno”. La solidarietà – che prevede a rotazione una diminuzione delle ore di lavoro – fu adottata per la prima volta nell’estate 2012, dopo che le voci su centinaia di esuberi misero in allarme gran parte del territorio del Vastese.

L’applicazione della misura di tutela dei livelli occupazionali inizierà da settembre e si concluderà il 31 agosto 2016. Nei prossimi mesi si attendono notizie dal governo su eventuali modifiche delle caratteristiche degli ammortizzatori sociali (soprattutto a livello economico) e della possibilità di una loro adozione per altri anni.