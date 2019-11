Dopo il grande successo nel mese di marzo con il Trofeo Accademia della Ventricina [FOTO e VIDEO], a Scerni la mountain bike è sempre più di casa con il Trofeo Città di Scerni, in calendario domenica 26 luglio nella cittadina immersa nella comunità montana del Medio Vastese. Il percorso di gara è una granfondo di 38 chilometri con dislivello di 1700 metri. Il tracciato, sia in salita che discesa, è scorrevole. Consta di un giro di 31 chilometri circa quando si passa la prima volta sotto il traguardo. Seguono altri 7 chilometri circa di un piccolo anello. Le categorie A6 (UISP-Acsi), M7 in su (Federciclismo) e le donne, si fermeranno al primo giro di 31 chilometri. Il primo passaggio al traguardo fungerà anche da cancello se si transiterà dopo 45 minuti il passaggio del primo.

Il numero sette è quello magico ed è quello che contraddistingue la manifestazione dal punto di vista tecnico-altimetrico: oltre a indicare la cifra del circuito conclusivo, prima di tornare al traguardo finale, 7 sono i tornanti tra il 17 ed il 22%, 7 le Ripe, 7 i tornanti sulle Coste a salire e altrettanti a scendere. La strada è d'argilla battuta ed è previsto un allettante premio per chi taglia il traguardo posto alla fine delle Coste che coincide con la piazza del paese. Un evento che suscita interesse e un grande coinvolgimento da parte dei rappresentanti dell’amministrazione comunale che hanno sempre mostrato grande disponibilità verso le esigenze organizzative della Vastese Inn Bike.

“L’iniziativa del 26 luglio – spiega il sindaco Giuseppe Pomponio - è utile anche a tenere in ordine i numerosi percorsi delle strade sterrate ed in terra di cui Scerni è grandemente dotata. Per questo intendo rivolgere il mio plauso agli organizzatori e l’augurio che i ciclisti tornino con le famiglie a far visita al nostro paese e praticare sempre di più la mountain bike con assoluta sicurezza. Bed & breakfast, agriturismi, ristoranti e trattorie possono recepire alla perfezione questa nuova forma di turismo integrata con lo sport". "La pratica della mountain bike – sottolinea l’assessore Daniele Carlucci - può essere un ottimo veicolo per far conoscere territori come quello di Scerni che con questa Gran Fondo tocca tutti i punti del suo vallonato territorio compreso tra i fiumi Osento e Sinello, abbiamo un paesaggio agrario inoltre ben curato che non ha nulla da invidiare alle più blasonate terre toscane ed umbre".

E' previsto il giro ciclo-escursionistico pagando solo 10 euro, il costo per partecipare alla granfondo è di 17 euro.

INFO E PROGRAMMA

Ore 8.00 Loc. S. Giacomo - Ritrovo e iscrizioni

Ore 9.30 Partenza

Vige regolamente UISP - gara aperta a tutti gli enti della consulta. Casco rigido obbligatorio.

Iscrizioni: 17 euro

Premi per i primi 5 di ogni categoria, ricco pacco gara per tutti. Pranzo con tipicità gastronomiche scernesi. Docce e lavaggio bici.