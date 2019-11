Il Milan Club "Flippo Inzaghi" di Vasto riparte oggi con le attività per la nuova stagione sportiva. Oggi, nella sede sociale presso il Circolo Everdance di via Maddalena, i tifosi rossoneri si ritroveranno per un pranzo e per vedere poi tutti insieme la sfida precampionato tra Milan e Inter. Sarà questa l'occasione per inaugurare la nuova campagna tesseramenti che per il 2015/2016 prevede le seguenti quote:

5 euro - bambini fino a 8 anni;

10 euro - ragazzi fino a 12 anni;

15 euro - ragazzi fino a 18 anni;

15 euro - donne;

25 euro - uomini.

Inoltre sono iniziate anche le iscrizioni per il fantacalcio del Club, con la quota di 15 euro per l'iscrizione. I dirigenti del Milan CLub nell'occasione vogliono anche ringraziare Filippo Stivaletta che ha realizzato il quadro intitolato Emanuele il milanista, per ricordare Emanuele Pietropaolo, socio del club, scomparso lo scorso gennaio. Il quadro sarà preso posizionato in sede come omaggio al giovane tifoso rossonero, anima del club specialmente durante le sue trasferte.

Per informazioni sulle attiivtà del Milan Club e iscrizioni: Felice Abbadessa 347.0508414.