Il ritardo del volo da Londra di Jon Hopkins ha prolungato la prima serata del Vasto Siren Festival fino a tardi. Ma questo non ha certamente fatto scemare l'entusiasmo dei tanti appassionati di musica che hanno preso parte a questa seconda edizione dell'evento organizzato da Dna Concerti, Sturdust Production in collaborazione con il Comune di Vasto. Dopo una sorta di anteprima affidata a Gareth Dickson [ARTICOLO-FOTO-VIDEO], ecco che la città ha aperto simbolicamente le sue porte alla musica, partendo da Vasto Marina, con gli appuntamenti presso la Siren Beach (Lido Sabbia d'oro) e poi con le quattro location scelte nel centro storico. Ad aprire la serata la presentazione di "Febbre a 90", nei Giardini di Palazzo d'Avalos. Poi, sullo stesso palco allestito sul prato l'esibizione di Emma Tricca.

Scelta più che azzeccata da parte dell'organizzazione quella di spostare i live dei gruppi emergenti italiani dall'Arena al Portale di San Pietro. Qui, tra pubblico arrivato per scelta e chi vi è transitato occasionalmente, l'attenzione per i bravi musicisti non è certo mancata. Applausi quindi per Iosonouncane (esibizione davvero gremita), Wow, Mamavegas e Stearica. Il ritardo di Hokpins ha costretto gli organizzatori a modificare in corsa il programma (peraltro comunicato tempestivamente sulla pagina facebook e sull'app, oltre che con cartelli affissi nell'area dei concerti). Il cortile di palazzo d'Avalos ha ospitato Sun Kil Moon, Clark e poi Tiger & Woods. Sul palco di piazza del Popolo, dopo i Gazelle Twin, spazio agli headliner della serata, i Verdena, che hanno acceso l'entusiasmo del pubblico. Poi, dopo la già annunciata attesa, è stata la volta di John Hopkins. Oggi, sabato 25 luglio, seconda giornata di Festival, sottolineata dalla diretta di Radio 1 Rai da piazza del Popolo e di nuovo aperta dagli appuntamenti in spiaggia per proseguire poi per tutta la serata e la notte.



Foto Siren Beach di Lorenzo Pardi [farecose.com]

Il programma di sabato 25 luglio

Piazza del Popolo:

19:45 PINS

21:30 THE PASTELS

00:00 James Blake

Cortile d'Avalos:

20:35 COLAPESCE

22:55 IS TROPICAL

01:30 Penny Records CRIMINALE PARTY con BOB CORSI E DAVID NERATTINI DJ SET

Giardini D'Avalos:

18:45 INDIE ROCK vs CLUB CULTURE – incontro con Emiliano Colasanti, Damir Ivic, Harmonized e Zu::Bar.

20:00 Scott Matthew

Portale di San Pietro

19:00 Mamuthones

20:15 La Batteria

21:30 Indian Wells

22:45 Fabryka

Siren Beach

Dalle 12:00 Siren Sessions di Valerio Mirabella

17:00 I Vantaggi dell’autoproduzione, con Ratigher e Chiara Fazi

Red Bull Music Academy e RNY:

00:30 Rock’n’yolk (dj set)

02:00 LORY D (live)

03:00 Sick Tiger (dj set)