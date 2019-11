Continua la serie degli incontri pubblici nei quartieri della città organizzati dal M5S Vasto per instaurare con i cittadini un rapporto di collaborazione diretta. L'obiettivo è quello di raccogliere idee e proposte per risolvere i problemi dei nostri quartieri e, in vista delle prossime elezioni comunali, elaborare insieme il programma e la lista dei candidati pronti a cambiare realmente la nostra città.

Il quarto incontro si svolgerà sabato 25 Luglio 2015, dalle ore 20:30 alle ore 23:00, presso l’Area Scuola nel quartiere San Lorenzo.

Per maggiori informazioni potete rivolgervi ai seguenti contatti del Gruppo Gazebo a 5 Stelle:

Gian Carlo Denicola cel. 3331649210

Eugenio Martucci cel. 3453355747