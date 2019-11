Dopo tanta attesa è arrivata l'autorizzazione per l'utilizzo della terza vasca negli impianti del Consorzio Civeta a Cupello. A darne notizia è l'assessore regionale all'ambiente ed ecologia, Mario Mazocca: "Con l'odierno provvedimento dirigenziale, la Regione Abruzzo ha rilasciato a favore del Consorzio CIVETA l’autorizzazione alla realizzazione ed alla gestione della nuova discarica, nella quale saranno conferiti i rifiuti derivanti dalle operazioni che si svolgono attualmente presso il polo tecnologico". Senza questa nuova apertura la situazione dello smaltimento dei rifiuti nel territorio rischiava di divenire preoccupante, con lo spazio attualmente disponibile in esaurimento. Il provvedimento regionale aggiorna, inoltre, le precedenti autorizzazioni già rilasciate al Consorzio e le armonizza con le recenti normative in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento.

"Il rilascio della importante autorizzazione - spiega Mazzocca - consentirà ai Comuni consorziati ed alle altre numerose Amministrazioni abruzzesi che usufruiscono dei servizi offerti dal Consorzio Civeta, di continuare ad operare con relativa sicurezza nella gestione dei rifiuti urbani almeno nei prossimi anni, tenuto conto del ruolo strategico pubblico che svolge il complesso impiantistico di Cupello e, ancora di più, quando saranno definiti i nuovi scenari della pianificazione regionale di settore. Va ricordato - aggiunge l'assessore - che il provvedimento è il frutto del lavoro di una struttura assolutamente sottodimensionata, ma che nonostante ciò ha saputo portare a termine una delle numerose e complesse procedure che rendono attuabile la gestione associata e comprensoriale dei rifiuti di competenza comunale".