Alain Caron, bassista canadese di fama internazionale, sarà in scena il 30 luglio presso il cortile di Palazzo d'Avalos a partire dalle 21,30, per un eveto organizzato dalla World Event Managment, con il patrocinio del Comune di Vasto. Con lui, Michele Di Toro al pianoforte, Claudio Romano alla chitarra e Ciro Manna, batteria.

Alain Caron comincia la sua carriera musicale all' età di 11 anni vincendo il suo primo concorso, a 14 scopre la musica che diventerà la passione della sua vita: il jazz. A Montreal inizia un ampio lavoro di studio e suona in jazz club della città e dintorni. Frequenta il Berkley College of Music. A Boston è subito introdotto in eventi eccezionali. David Kikovsky, Tom Harrell, Sal Nestico, Frank Tiberi, Jerry Bergonzi, Bob Moses, ad accompagnarlo. Tra il 1981 e il 1990 vende oltre 400mila copie, eseguendo concerti in più di 20 Paesi. Ha prodotto sette album da solista e vinto premi, tour in Canada e in Europa. Ha girato in tutto il mondo con gli amici Mike Stern, Frank Gambale, Biréli Lagrene, Didier Lockwood, Tiger Okoshi, Billy Cobham, Horacio "El Negro" Hernandez, Dennis Chambers, Alex Acuna, Don Alias e Gino Vannelli in concerti in più di 30 Paesi. Nel 2010, il suo settimo album solista, Sep7entrion vince il premio per il miglior album Félix dell'anno. La città di Rivière-du-Loup ha costruito una scuola di musica chiamandola "École de musique Alain-Caron", inaugurata nel 2011.

Caron, un virtuoso sul 6 corde chitarra basso, non sorprende come sia diventato sempre più conosciuto e amato ha insegnato corsi di perfezionamento nella maggior parte delle principali città del mondo, tra cui Montreal, Toronto, Vancouver, New-York, Boston, Los Angeles, Parigi, Londra, Roma, Amsterdam, Ginevra, Francoforte Tokyo , Hong Kong, Bogotà e Messico.

Fino ad oggi, Alain Caron ha pubblicato più di 20 dischi, da solo o con la UZEB gruppo e in collaborazioni, come artista è stato ospite in più di 25 registrazioni televisive, vincitore di numerosi premi, tra cui, 10 Felix, Gemeaux, premio Oscar Peterson, si è classificato Miglior Bass per 10 anni in prima fila dalla rivista Il Rapporto Jazz.

I biglietti per il concerto di Vasto sono disponibili presso le edicole della città o la sera dell’evento.